Kort sagt fordi mange sitter altfor mye. Først sitter vi på en stol det meste av dagen på jobben. Deretter sitter vi i en bil, buss eller tog på vei hjem. Vel hjemme, sitter vi først på en spisebordstol og deretter ofte flere timer i sofaen. Det liker ikke korsryggen, forklarer fysioterapeut Heidi Stenfeldt.

– Dels legger det å sitte et press på korsryggen, og dels er selve inaktiviteten skadelig. For kroppen gjelder i høy grad «use it or lose it». Hvis du ikke bruker musklene, får du før eller siden problemer, siden kroppen vil reagere på at den ikke blir brukt. Du kan ikke kompensere for åtte timer med inaktivitet ved å trene på et treningssenter et par ganger i uka. Det trengs mer for å holde kroppen sunn og sterk, sier eksperten. Hun legger til at de fleste som får smerter i rygg og korsrygg er mellom 30 og 50 år, det vil si i yrkesaktiv alder.