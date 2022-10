Hvis knystene blir store, og du har mye smerter, kan det hende at en operasjon er løsningen for deg. Et slikt inngrep foretas på både offentlige og private sykehus og hos privatpraktiserende ortopedkirurger. Operasjonen dekkes av forsikringen når du har henvisning fra fastlegen.

Vær klar over at fleste knyster ikke trenger operasjon. Det er bare aktuelt når knystene gir vedvarende smerter og forårsaker en konkret feilstilling av tærne som setter hele fothelsa i fare, eller om de er så store at det er vanskelig å finne sko som passer. Operasjon tilbys ikke av utelukkende kosmetiske årsaker, ettersom det alltid er en risiko forbundet med et kirurgisk inngrep. Du kan blant annet få infeksjon i såret.