Slik blir du kvitt liktorner

Liktorner oppstår når huden under føttene utsettes for uhensiktsmessig slitasje i lengre tid. Huden reagerer med å danne hard hud, og det er for så vidt bra, siden den harde huden danner en beskyttelse som hindrer skader på huden. Men når en avgrenset del av den harde huden i tillegg blir utsatt for et vedvarende trykk, blir området enda tjukkere. Den harde huden presses sammen, og den karakteristiske kjegleformede tornen oppstår. Liktorner er på en måte den slemme søsteren til hard hud.