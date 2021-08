… et eller annet sted i kroppen. Og det er ofte det som lager krøll når du blir presset. Det kan for eksempel være at du biter tennene sammen, heiser skuldrene oppunder ørene, strammer bekkenbunnen, suger inn navlen eller noe annet. Ved å bli bevisst på hva som er ditt svake punkt, vet du mer om hvordan det står til. På den måten kan du også bli flinkere til å slappe av når det akutte presset er over, slik at ikke spenningen blir permanent og utvikler seg til kroniske smerter.