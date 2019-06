Er frukt sunt eller ikke? Kan du fråtse fritt eller må du passe på? Blir du tjukk av epler og pærer, eller er de tvert imot fine når du skal passe vekta? Det er ikke så rart om du er forvirret, for det har vært mange diskusjoner rundt de fargerike godsakene, som har fått mye tyn i årenes løp. Først og fremst på grunn av det høye sukkerinnholdet. Bare ordet «sukker» kan nemlig framkalle en del skremselsbilder i hodet i form av ekstra kiloer på vekta, en kropp tappet for energi og all verdens andre store og mindre helsetrusler.

Kanskje det er derfor vi ikke legger mer epler, druer og meloner i handlekurven? Fra 2007 til 2017 økte fruktinntaket i Norge med tre prosent, ifølge tall fra Helsedirektoratet. Men det svinger litt fra år til år, og bare én av fire nordmenn klarer de anbefalte fem om dagen av frukt og grønt.

Er frukt virkelig så ille som det hevdes fra flere hold? Ikke hvis du spør helsemyndighetene, som uten å nøle anbefaler deg å nyte de saftige godsakene hver eneste dag. For selv om de inneholder en del naturlig fruktsukker, er frykten for det samme sukkeret langt på vei ubegrunnet.

Helsegevinstene er uten tvil viktigere enn de ekstra kaloriene, og når studier peker på skadevirkningene av fruktsukker, handler det først og fremst om tomme kalorier fra eksempelvis jus, leskedrikker, frokostprodukter og andre industrielt framstilte matvarer. Og det er noe ganske annet enn fersk frukt.

Selv om du spiser en halv kilo, det vil si en del mer enn anbefalt, får du bare rundt 50 gram karbohydrater og 250 kalorier fra de naturlige sukkerstoffene. Det er mindre enn 20 prosent av den anbefalte daglige mengden karbohydrater på 45–60 prosent av totalt energiinntak, og bare 12–15 prosent av det totale kaloribehovet.

Sunn og naturlig innpakning

Det er altså ingen grunn til å gjøre det slutt med bananer og co. Det avgjørende er at du nyter fersk frukt i en sunn og naturlig innpakning. Da får du blant annet – akkurat som med grønnsaker – en solid porsjon fiber som holder tarmsystemet i toppform og beskytter mot høyt kolesterol, åreforkalkning og flere typer kreft, som for eksempel tykktarms- endetarms- og brystkreft.

I tillegg får du rikelig med C-vitamin, som har enormt stor betydning for kroppens evne til å bygge opp sterke sener og ledd, samtidig som det bedrer jernopptaket.

Et annet veldig godt argument for å knaske frukt hver dag, er alle antioksidantene som skjuler seg i skallet og kjøttet. Det får du fra grønnsaker også, men frukt inneholder noen av de aller beste typene, for eksempel de blåfiolette antocyaninene, som det er spesielt mye av i bær.