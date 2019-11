Hvordan oppbevarer man bananer?

Vil du at bananene skal holde så lenge som mulig, er det best å oppbevare dem i en pose på et halvkjølig sted med en temperatur på rundt 12-14 grader. Det kan for eksempel være i nærheten av vinduet eller i kjelleren, der temperaturen er lavere en normal stuetemperatur.





Skal bananer i kjøleskapet?

De fleste kjøleskap holder rundt fem grader, så det er litt for kaldt for en banan som trives best ved 12-14 grader. De råtner ikke i kjøleskapet, men kulda går utover bananens smak og konsistens.