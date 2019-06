Åtte viktige spørsmål om hjerneslag

Hvor mange rammes av hjerneslag?

12 000 rammes hvert år av hjerneslag. Det tilsvarer rundt 40 tilfeller per dag og betyr at omtrent hver sjette nordmann rammes av ett eller flere hjerneslag i løpet av livet.

To tredeler er over 65 år. Kvinner har litt lavere risiko for å få hjerneslag enn menn, men fordi vi i gjennomsnitt lever cirka fire år lenger, er det faktisk flest kvinner som rammes. Den litt lavere risikoen henger trolig sammen med at vi er litt flinkere til å styre unna risikofaktorene.