Blokkering med hormoner: Mortons nevrom som er mindre enn 6 mm i diameter krever sjelden operasjon. Du kan få en injeksjon av binyrebarkhormon rundt nerven, noe som gir smertelindring i cirka seks uker. Hvis du fortsatt har smerter etter dette, kan behandlingen gjentas to til tre ganger i løpet av et år. Binyrebarkhormonet vil neppe endre størrelsen på knuten, men kan berolige det irriterte vevet rundt nerven. Suksessraten for denne typen behandling er størst for mindre nevromer.

Kirurgisk inngrep: Hvis nevromet er over 6 mm i diameter, og du har hatt minst to hormonbehandlinger som ikke har lindret smertene, kan kirurgi være et alternativ.

Dette innebærer at nerven kuttes omtrent en centimeter lenger opp enn selve nerveknuten. Det betyr at du mister noe følelse i begge tærne, og du kan være uheldig å få en ny nerveknute der nerven er kuttet.

Det er ca. 80 prosent sjanse for at operasjon er vellykket, så du bør vurdere om det er verdt risikoen, eller om du kan leve med smertene og i stedet velge bredere fottøy.