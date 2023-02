6 gode grunner til å prøve LISS CARDIO

1. Tren på 50–70 prosent av makspuls

Når du trener LISS, handler det ikke om å ta seg helt ut, men om å trene med lav til moderat intensitet. Pulsen skal opp, men ikke bli så høy at du blir så andpusten at du føler at du er døden nær.

Som en tommelfingerregel skal pulsen ligge på 50–70 prosent av maks. Makspulsen er det antallet ganger hjertet maksimalt kan slå hvert minutt. Er makspulsen 170, skal altså pulsen opp i 90–120 slag per minutt under en økt med LISS-trening.

Bruk pulsklokke hvis du vil være helt sikker på at intensiteten er passe – eller bare lytt til kroppen din. Forestill deg at den er et batteri med en maksimalkapasitet på 100. Når du trener LISS, skal du føle at du bruker cirka 50–70 prosent av batteriet. Du skal hele tiden ha litt igjen.

2. Hold tempoet stabilt

Når du har funnet riktig puls, gjelder det å holde den stabil under hele treningsøkta. Mange har en tendens til å gå hardt ut, når energien er på topp og musklene ennå ikke er slitne. Med det resultat at lufta går ut av ballongen før du er i mål. Kunsten ved LISS er å finne et jevnt nivå som du kan holde fra start til slutt – selv om du skulle bli fristet til å sette opp tempoet. Med LISS kommer du aldri til det punktet hvor du føler at du ikke orker mer, men du tar heller ikke pauser.