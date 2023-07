Alle har en. Noen en høy, andre en lav, og de aller fleste en som ligger et sted midt imellom. Den betyr mye for livet vårt, men det er ikke så veldig mye du kan gjøre for å forandre den. Du er født med et potensial, som kan realiseres i større eller mindre grad.

Det er mange flere gode grunner til å interessere seg for intelligens, for hvis du tror at IQ «bare» handler om evnen til å løse virkelighetsfjernt hodebry, tar du fullstendig feil. IQ-en påvirker faktisk alt fra lønnsnivå til forventet levealder.

IQ-en betyr overraskende mye for hvilket liv du ender med å leve. Her er noen av de tingene som intelligenskvotienten har betydning for.