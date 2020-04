7. Hvordan føles det hvis blodsukkeret er for høyt?

Har det hendt at du har spist en solid brunsj, og så følt behov for å legge deg nedpå og ta en lur etterpå? I så fall vet du hvordan det føles å ha høyt blodsukker. Det vanligste tegnet er nemlig at du er helt tom i en halv til to timer etter et måltid.

Det kan også hende at det sitrer i kroppen og at du er utilpass og svetter, eller at det prikker i fingrene. Men det er svært individuelt hvordan det føles, og kanskje du ikke merker det i det hele tatt.