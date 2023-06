Slik kan naprapaten hjelpe deg med å komme tilbake etter en skade – og hindre at det skjer igjen

Når du har fått en skade, handler det mest om å bli kvitt den fortest mulig for at du skal kunne bevege f.eks. ankelen eller bli kvitt smerter i muskler og ledd? Naprapaten har et bredere fokus – hun er også opptatt av årsaken.

Naprapaten behandler skader med en kombinasjon av ulike teknikker. Behandlingen er ofte like konsentrert om steder hvor man ikke har vondt, som der smertene sitter.

Lær mer om hvordan behandling hos en naprapat foregår. Om det kan hjelpe deg med å bli kvitt skaden og tilbake i god form – og hindre at det samme skjer igjen.