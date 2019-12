Slik unngår du akillessenebetennelse

3. Akillessenebetennelse:Tren akillessenen sterk igjen når smertene er borte:

Stå med tåspissene på et trappetrinn, og løft hælene fem centimeter med en langsom bevegelse, 20–30 sekunder. Senk dem like sakte til fem centimeter under utgangspunktet. Gjenta øvelsen 10 ganger, og gjør den to ganger daglig i minst to uker eller opptil så mye som 12 uker.