Betennelse er en naturlig del av kroppens immunforsvar når den må nedkjempe infeksjoner, lege skader og annen belastning. Når kroppen utsettes for fysisk skade, utsettes for fremmede mikroorganismer eller på annet vis blir belastet eller irritert, reagerer den ved å sende mengder av immunforsvarsceller og -stoffer til området som er skadet. Denne reaksjonen kalles betennelse – eller inflammasjon.

Betennelsen oppstår både når kroppen skal nedkjempe bakterier, virus og giftstoffer, og når vev skal repareres, for eksempel etter en skade, forbrenning eller hard og langvarig belastning.

Betennelse oppstår ikke bare når immunforsvaret skal nedkjempe inntrengende trusler, men også når kroppen skal heles etter for eksempel en forstuing, eller restituere etter en hard treningsøkt.

Er inflammasjon det samme som betennelse?

Til daglig bruker vi gjerne "betennelse" om en inflammasjon, og det er heller ikke feil. Mange forbinder imidlertid ordet "betennelse" med en bakterieinfeksjon, og da er det viktig å være klar over at en inflammasjon er immunforsvarets egen reaksjon – og den har ikke (nødvendigvis) noe med bakterier å gjøre. Kroppen kan for eksempel skape inflammasjon både for å bekjempe bakterier i et åpent sår – og for å reparere et skadet leddbånd når du har vrikket foten.

Selve prosessene bak inflammasjonen er svært komplekse og skjer i samspill mellom mange forskjellige celler og biokjemiske signalstoffer. Noen signalstoffer gjør for eksempel at det strømmer mer blod til et skadet eller infisert område, mens andre celler – blant annet hvite blodlegemer – ødelegger eventuelle inntrengende mikroorganismer.