Kan jeg vekke en som går i søvne?

Det er ikke lett å behandle problemet, men psykoterapi har vist seg å ha god effekt for enkelte. Her lærer man å bearbeide følelsene sine i våkentiden, slik at de ikke tar så stor plass om natta. Hvis du gjør det samme gang på gang, og for eksempel står opp og retter på et bilde, kan du også prøve å ta ned bildet, slik at du fjerner det som din halvvåkne hjerne synes er interessant.