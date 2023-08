Opptil hele fem år for menn, og to og et halvt for kvinner. Det er konklusjonen i en stor studie fra Harvard Medical School, hvor forskere har studert spørreskjemasvar fra 172 321 menn og kvinner i perioden 2013–2018.

Etter fire år så forskerne at det var en sammen- heng mellom dårlig søvn og det å bli syk og dø av andre grunner enn alderdom.