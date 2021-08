Du ligger i senga, du er kjempetrøtt, og den eneste ferieopplevelsen du virkelig lengter etter, er en tur til drømmeland. Men du får bare ikke til å sovne. Det er for varmt. Ikke et vindpust rører seg utenfor. Og dyna føles mest av alt som en forvokst varmeflaske. Uæhhh!

Det kan være vanskelig å sove seg gjennom sommeren, spesielt hvis den byr på tropenetter hvor temperaturen ikke kommer under 20 grader i løpet av døgnet. Det kombinert med lyse netter (særlig nordpå!) og tidlig fuglesang, kan være en lite ettertraktet oppskrift på søvnløshet. Hver og en av oss har en ideell sovetemperatur som varierer fra person til person. For noen få er en tropenatt som en vuggesang, mens andre faktisk foretrekker en temperatur på bare 15 grader. Du har ganske sikkert også kranglet med kjæresten om hvorvidt vinduet skal være åpent eller ikke. Det gjelder imidlertid for absolutt alle at kroppstemperaturen synker litt i løpet av natta. Forskere antar at vi setter ned temperaturen for å spare energi. Men denne mekanismen kan bli forstyrret hvis det er for varmt ute, og det kan gjøre det vanskeligere å sovne.

I tillegg til at det er veldig frustrerende å ligge søvnløs og svette, er det heller ikke bra med for lite søvn. Søvnmangel svekker konsentrasjonsevnen, du blir lettere stresset, og immunsystemet lider også – bare for å nevne noen få av de tingene som skjer når kroppen ikke får nok hvile.

Heldigvis er det en god del du selv kan gjøre for å holde varmen borte fra soverommet, også uten å måtte investere i et avansert luftkondisjoneringsanlegg. Ofte kan selv små forandringer i de nattlige rutinene utgjøre en stor forskjell. Nedenfor gir vi deg 14 gode råd for en god natts søvn når sommertemperaturene kommer.