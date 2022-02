Siden de fleste bruker baldrian til å sovne fortere, gir det mest mening å ta urten før sengetid. Da risikerer du heller ikke å kjøre bil med baldrian i kroppen. Sjekk emballasjen til det aktuelle produktet og se hvor lenge før sengetid du helst bør ta det.

For tradisjonelle sovemedisiner gjelder det at effekten blir dårligere hvis du bruker det over lengre tid. Om dette også gjelder for baldrian, vites ikke, siden det ikke er undersøkt.Ettersom effekten av baldrian over lengre tid nettopp er ukjent, bør du i det hele tatt bare bruke midlet som hjelp i en kortere periode, for eksempel et par uker.