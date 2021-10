Skap struktur Når du ikke skal møte på et bestemt sted til en bestemt tid, må du skape struktur selv – for eksempel med et ukeskjema der du plotter inn jobbsøking-saktiviteter. Jobb gjerne fra 09.00 til 16.00, og legg bort jobben når du har fri for å lade batteriene.

FINN FELLESSKAP

Vi trives best når vi er en del av et fellesskap. Ta for eksempel kontakt med andre på et kurs, meld deg på en fast treningstime, eller start en gågruppe der du bor. Noe så lite som en tur med andre kan gi deg masse ny energi.

PRIORITER SØVNEN

Sørg også for å holde en normal døgnrytme ved å stå opp og krype til køys på de samme tidspunktene som om du skulle ha stått opp og gått på jobben.Forbered deg på å sove en times tid før sengetid ved å gire helt ned og slå av alle skjermer.