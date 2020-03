2. Du blir mer åpen for forandring

I en spørreundersøkelse fra 2015 ble over 2000 lesehester spurt om hvilken rolle bøker spilte i livet deres. Hele 20 prosent svarte at en leseopplevelse på et tidspunkt hadde fått dem til å gjøre noe for å ta bedre vare på helsa. Hele 38 prosent svarte at bøker hadde lært dem at det var greit ikke å være perfekt.