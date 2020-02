Fet fisk

FORDI: Mesteparten av hjernen består av fett, og for at den skal fungere best mulig er det viktig å få i seg mange sunne fettstoffer gjennom maten. Da er omega-3-fett en av grunnpilarene. Det skyldes i høy grad fiskeoljen DHA, som fungerer som en slags byggestein i hjernecellene. Når du belaster hjernen med krevende tankeprosesser og hverdagsstress, må du tilføre ferske fettsyrer for at hjernen skal kunne gjenoppbygges når du sover.

GODE KILDER: Fet fisk som laks, makrell, sild, ørret og kveite.

SÅ MYE: Spis 75–125 gram fet fisk om dagen – det tilsvarer en laksefilet eller en boks makrell i tomat. Tar du et omega-3-tilskudd, så velg et som inneholder omtrent like mye EPA og DHA. Sats på 1–1,5 gram omega-3-fett per 25 kilo kroppsvekt.





EKSTRAGEVINSTER: Fet fisk er en av få gode kilder til D- vitamin. Den styrker immunforsvaret og skjelettet, og gir bedre søvn. Spiser du ofte fet fisk, spiser du sikkert mindre av det usunne røde kjøttet. Omega-3-fett styrker kretsløpet og senker risikoen for høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer. Fettsyrene reduserer betennelse i leddene og forebygger smerter.