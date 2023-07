Spill og lek. Er du alene, så løs sudoku, legg puslespill og løs kryssord. Er du sammen med flere, kan dere spille brettspill som Scrabble eller Sequence – for å nevne noe.

Ta en annen vei. Enten du går, sykler eller kjører bil, kan du stimulere hjernen ved å velge nye veier. I ferietiden får du nærmest denne muligheten i fanget. Løp en tur i en fremmed by, eller gå på en ny gruppetime der du befinner deg, enten det er på hytta eller på reise.

Lær et nytt språk. Dette er god trening for de små grå! Forskning viser at deler av hjernen vokser rent fysisk når du terper på fremmede verb. Last ned en språkapp på telefonen, for eksempel Duolingo, og prøv å gjøre deg forstått i fremmede land.