Sterk bekkenbunn forebygger ufrivillig vannlating både under og etter svangerskapet. Under graviditeten skal bekkenbunn og resten av kroppskjernen bære en større vekt enn den er vant til. Samtidig blir ledd og bindevev mykere for å gi plass til det voksende fosteret, og det påvirker både støtten til organene og arbeidsforholdene for bekkenbunnen.

Derfor er det fornuftig å vedlikeholde og styrke bekkenbunnen under svangerskapet med knipeøvelser. Disse øvelsene behøver ikke å være isolert fra resten av kroppen, men kan for eksempel gjøres når du reiser deg fra sittende stilling, og når du løfter under styrketrening. Sørg for at du puster godt ut (slipper luften ut gjennom nese eller munn) mens du kniper, og trekker pusten mens du slipper.

Det er også gunstig å sørge for variert bevegelse i hverdagen, ettersom det stimulerer både muskler og ledd i bekken og i kroppen generelt. Å sitte og stå godt betyr også en hel del for bekkenbunnen, slik at du henger minst mulig på leddene, men lar kroppen arbeide mer med å gi god støtte i alle stillinger.

Bekkenbunnen skal ikke bare strammes, men skal også kunne avspennes og slappe av – særlig med tanke på selve fødselen. Så pass på at du trekker pusten fritt og godt, og at du får beveget hofter og bekken i løpet av dagen, gjerne med noen gode strekkøvelser.

