Det stemmer ikke. Svangerskap og trening går nemlig fint sammen, og svangerskapstrening kan gagne både deg og den ufødte. Dessuten reduseres faren for fødselsdepresjon, svangerskapsdiabetes, forstoppelse for deg og overvekt for den nyfødte.

Du tror kanskje at du må redusere treningen og nøye deg med gåturer og gruppetrening for gravide en gang i uken når du er gravid?

Styrketrening og yoga for gravide

Er du ikke vant til å trene, starter du mykt og forsiktig. Hvis du allerede trener regelmessig, fortsetter du med det. 30 minutter per dag er den anbefalte treningsmengden for gravide.

Bare vær klar over at du ikke nødvendigvis kan fortsette med helt det samme treningsregime som før du ble gravid. Noen treningsformer bør du unngå helt – og noen øvelser egner seg heller ikke for gravide.

Derfor har vi fått fysioterapeut Elin Solheim til å sette sammen treningsprogrammer med øvelser som egner seg spesielt for gravide.

Resultatet er 4 hjemmetreningsvideoer som er skreddersydd for deg som er gravid. Det er to korte og to lange treningsprogrammer – for deg som er hhv. uerfaren med trening og for deg som er vant til å trene.

Med disse programmene kan du drive sunn og trygg styrketrening – enkelt og greit på ditt eget stuegulv.

Vi har også 3 yogaprogrammer som egner seg perfekt for gravide. Her finner du alle svangerskapsøvelsene.

Kos deg!