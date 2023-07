14 vanlige bekymringer hos gravide

Vær forsiktig – fra dag 1.

Mens du er gravid bør du unngå å flytte på sofaen, og du bør legge om eller få endret de daglige arbeidsoppgavene hvis de innebærer tunge luft. Allerede fra det øyeblikket du blir gravid kan tunge løft føre til ufrivillig abort. Det viser en stor dansk undersøkelse.

Den økte risikoen for å abortere oppstår når du løfter mer enn 100 kilo per dag eller ved enkeltløft på 20 kilo eller mer. Risikoen øker jo mer den gravide løfter. Gravide som løfter over 1000 kilo på én dag, har dobbelt så høy risiko for spontanabort som kvinner som ikke løfter tungt på jobben. Størst risiko for spontanabort er det før tolvte svangerskapsuke, men tungt arbeid kan også medføre abort så sent som i uke 12–22.

Å unngå tunge løft er ikke det samme som at du ikke kan styrketrene. Bare husk at dette ikke er tiden for å sette rekorder.

Når du løfter mens du er gravid, skal du være oppmerksom på at både bekkenbunn, rygg og mage skal tåle belastningen. Det vil si at du ikke skal få vondt, bli tissetrengt, oppleve tyngdefølelse i underlivet eller urinlekkasje. Dette vil være forskjellig fra kvinne til kvinne, avhengig av fysisk form før og under graviditeten samt den generelle muskelstyrken og spesielt styrken i bekkenbunnen.

Har du ikke løftet eller trent styrke i noen større grad før du ble gravid, er det viktig at styrketreningen bygges opp gradvis og med respekt for kroppens signaler – gjerne med lav belastning og flere repetisjoner fremfor tung belastning og få repetisjoner.