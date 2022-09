Courgette, zucchini og squash: Kjært barn har mange navn.

Uansett hva du kaller den, er én ting sikkert: Denne planten gir et virkelig stort utbytte.

Det er slett ikke dumt, for den agurklignende grønnsaken kan brukes i mange retter fra morgen til kveld.

Smaksmessig gjør den ikke så mye ut av seg, og selv om du kanskje tenker at det er en ulempe, er det faktisk ganske fint. Siden den ikke tilfører så mye smak, er nemlig squash en flott snike-inn-grønnsak som kan brukes i all verdens retter uten at verken du eller eventuelle barn omtrent merker det.

Squash egner seg til både grilling, steking og ovnsbaking, men du kan også spise den rå i salater. Og mens du mesker deg med vegetarboller eller squashkake, kan du glede deg over at den er kalorifattig og at du får litt fiber og K-og A-vitamin.