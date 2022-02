Er det sunt å være veganer?

Veganere spiser bare planteføde og dermed ingen produkter som har involvert levende vesener. Honning er for eksempel også fy-fy. Hvor sunt veganisme er, har alltid vært og er fremdeles et omdiskutert tema.

Dersom du lever vegansk, er det visse næringsstoffer du bør fokusere ekstra på å få nok av. Norske helsemyndigheter anbefaler spesielt at veganere tar tilskudd med vitamin B12, D-vitamin og jod. Tilskudd av selen, jern, kalsium, A-vitamin, riboflavin (også kalt vitamin B2) og sink kan også være relevant for veganere.

For mange veganere er det helt naturlig å spise mer grønnsaker, og en rekke befolkningsstudier viser at både vegetarianere og veganere har redusert risiko for å utvikle blant annet hjerte- og karsykdommer og kreft.

Så det vi med sikkerhet kan si, er at det finnes mange måter å spise sunt på. Veganisme kan absolutt være et alternativ, så lenge du sørger for å få dekket behovet for næringsstoffer.