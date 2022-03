Jod er helt avgjørende for at skjoldbruskkjertelen skal kunne fungere optimalt. Uten jod kan den ikke danne de to hormonene som regulerer stoffskiftet.

Voksne trenger en del jod, og for lite kan føre til stoffskiftesykdom. For barn forholder det seg annerledes. Nyere forskning viser at for mye jod i barndommen kan føre til stoffskiftesykdom senere i livet. Derfor bør det ikke være jod i vitaminpiller til barn hvis de ellers får i seg melk og/eller andre meieriprodukter.

Jod er også viktig for at nervesystemet skal fungere godt. Hjernens kognitive funksjoner, som hukommelse og innlæring, avhenger også av jod.

