Slik fermenterer du maten din

Stemmer det at glassene kan eksplodere ved fermentering?

Yes! Særlig i starten av fermenteringen dannes det mye karbondioksid i glasset, så med mindre du bruker spesielle gjærkrukker, er det risiko for overtrykk og dermed en eksplosjon under fermentering. Hvis du ikke har lyst å et nedgriset kjøkken, bør derfor åpne glasset hver dag i de første 5-7 dagene for å slippe ut karobondioksid. Deretter går det ikke så raskt med fermenteringen, så da holder det å lufte ut annenhver dag og droppe det helt mot slutten.