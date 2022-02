Hvis du får for lite K- vitamin, har du ofte en økt tendens til å blø. Hvis du for eksempel er uheldig og kutter deg, kan det være vanskelig å stanse blodet.

På samme måte kan du ha økt tendens til å blø neseblod og få blåmerker. Grunnen er at K-vitamin er nødvendig for at blodet skal kunne størkne – eller koagulere – som det også kalles.

Friske mennesker får sjelden underskudd på K-vitamin. Men det kan forekomme hvis du spiser svært ensidig og for eksempel sjelden får i deg grønne grønnsaker. Det samme gjelder for K2 hvis du tar antibiotika, siden behandlingen påvirker bakteriesammensetningen i tarmen.

Det har vært snakk om at K-vitaminmangel kan øke risikoen for koronainfeksjon. Forskerne mener imidlertid at det henger sammen med at K-vitaminmangel ofte er en følge av et svært ensidig eller usunt kosthold, og at det først og fremst er det mangelfulle kostholdet og den usunne livsstilen som påvirker immunforsvaret og øker infeksjonsrisikoen.

