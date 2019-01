Hva er kefir godt for?

Kefir inneholder en rekke nyttige komponenter som gode probiotiske mikroorganismer, og som andre melkeprodukter er kefir også en god kilde til kalsium.

Her ser du hva kefir er godt for.

Probiotika i kefir er nyttig for tarmhelsa

Syrnede melkeprodukter som kefir inneholder probiotika, som er en rekke mikroorganismer med helsefremmende effekter. Kefir er spesielt rik på en rekke forskjellige melkesyrebakterier. Probiotika er nyttig for sammensetningen av tarmbakteriene, noe som kan forebygge flere tarmproblemer. I tillegg stimulerer probiotika immunforsvaret.

Kalsium i kefir styrker skjelettet

Kefir og andre melkeprodukter er gode kalsiumkilder. Kalsium styrker både tenner og skjelett. Er du over 50 år og kombinerer du kalsium med D-vitamintilskudd kan du forebygge beinskjørhet, som rammer en av tre kvinner etter overgangsalderen.

Kefir reduserer muligens risikoen for type-2 diabetes

Studier foreslår at melkeprodukter kan redusere risikoen for type-2 diabetes. Husk likevel at de største risikofaktorene for utvikling av type-2-diabetes er overvekt og fysisk inaktivitet.

Kefir senker muligens kolesteroltallet

Enkelte dyrestudier tyder på at spesifikke melkesyrebakterier, isolert fra kefir, kan senke kolesterolet i blodet ved å hemme opptaket i tynntarmen. De tilgjengelige studiene kommer imidlertid ikke alle fram til de samme resultatene. Dyrestudier kan ikke bevise noe endelig om effekten hos mennesker, det trengs mer forskning på området før man kan konkludere noe om kefirens potensielt nyttige effekt på kolesterolet i blodet.