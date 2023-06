3 kvinner: Vår oppskrift på suksess

Jeg begynte å trene hjemme ...

da treningssenteret mitt stengte dørene under korona. Før det gikk jeg på HIIT-timer med en fast gruppe, og vi ble enige om å fortsette via ZOOM. Treneren vår var med på ideen, og så tok vi det derfra.

Min nåværende treningsrutine ...

er med den samme treneren, som fortsatt tilbyr live digital trening med vekter og strikker. Jeg trener klokka 0615 tre ganger i uka, og det fungerer kjempefint for meg, for da er det gjort. Det er deilig å kunne bruke kveldene til noe annet.

Hjemmetrening er genialt for meg, fordi ...

jeg ikke trenger å bruke tid på transport. Dessuten er jeg tilgjengelig for barnet mitt, og mannen min løper mens jeg holder på. Hjemmetreningen gjør at jeg kan trene mye oftere enn om jeg hadde måttet forlate huset.

Nøkkelen til å få trent er ...

å trene live med en trener, for det forplikter. Det er også viktig for meg at jeg ikke trenger å tenke og planlegge noe selv, for det får jeg ikke til – i hvert fall ikke klokka 0615. Jeg gjør bare det jeg får beskjed om, og ville aldri ha klart å være så tøff mot meg selv som en coach kan være.

Mitt råd til andre som har lyst til å trene hjemme ...

er å finne noe som motiverer deg, og kanskje slå deg sammen med noen. Jeg har hørt om kvinner som jevnlig tekster hverandre for å holde treningen gående.

Hvis jeg var deg, ville jeg ...

gi morgentrening en sjanse. Det fungerer som en bremsekloss for den indre dialogen før en trening, der du ofte blir enig med deg selv om at det trolig er best å ta en pause i dag. Den dialogen rekker jeg ikke å ha om morgenen, selv om det definitivt ikke var spesielt morsomt de første gangene.