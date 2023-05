5 grunner til at du ikke må glemme ryggen når du trener

Ryggen bærer en stor del av kroppsvekten, og spiller en viktig rolle for alle bevegelsene du gjør i det daglige. Likevel forsømmer mange ryggen, og det kan resultere i at du blir stiv og støl, og at du gjør feil ved ulike stillinger og løft.

Fremdeles ikke overbevist om at du må huske å prioritere ryggstrekk og foroverbøyd roing? Her er enda fem viktige grunner.

Trenger du inspirasjon til å komme i gang? Her finner du et bredt utvalg av nettbaserte treningsprogrammer

Det er bra for kontorkroppen

Ryggtrening styrker og stabiliserer viktige muskler som hindrer at du sitter feil. Mange ryggsmerter skyldes en inaktiv og stillesittende livsstil.

I en norsk rapport fra 2019 sa cirka 40 prosent at de hadde hatt vondt i ryggen den siste måneden. Hvis du husker ryggøvelsene, er det langt mindre risiko for at du skal bli en del av statistikken.

Hverdagen blir lettere

Enten du bøyer deg for å plukke opp nøklene, driver med hagearbeid eller løfter tunge vekter på treningssenteret, har du behov for en sterk og stabil rygg for

å unngå uhensiktsmessige bevegelser. En sterk rygg kan kanskje ikke ses med det blotte øye, men du kjenner det virkelig når den ikke fungerer som den skal.

Det lindrer smerter

Det er en grunn til at du alltid får med noen hjemmeøvelser av fysioterapeuten og kiropraktoren. Når du sliter med ryggsmerter, er ofte trening det beste stedet å begynne. Sterke og smidige ryggmuskler bidrar til at du får myket opp smertefulle låsninger i leddene.

Du får flottere holdning

En sterk rygg er avgjørende for at du ikke skal synke sammen i korsryggen eller bøye ryggsøylen på en uhensiktsmessig måte. Tenk på kroppsstammen som et korsett hvor de små stabiliserende musklene mellom ryggleddene er de snorene som er med og retter deg opp når de blir aktivert gjennom trening.

Du får bedre balanse

Det gir seg nesten selv at hvis du trener forsiden av kroppen med mageøvelser, så bør også baksiden få sitt. Ryggøvelser bidrar til å skape likevekt i muskelkorsettet. Det gir i sin tur en sterkere kroppskjerne, som er viktig for balansen.