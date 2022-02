Disse tre øvelsene for skuldrer og øvre del av ryggen er perfekt for deg som vil kunne strekke armene over hodet uten smerter, unngå smerter i nakken og unngå å få den beryktede pukkelen, og ikke minst kunne kneppe knappene i nakken selv - hele livet.

Vi guider deg til trening av skuldrer og rygg, trinn for trinn.