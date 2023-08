Er du vant til å løpe minst 5 km og har lyst på mer? Prøv vårt 12-ukers løpeprogram for halvmaraton med lyd, og bli klar for de 21,1 km.

Du kommer deg ut i all slags vær

Når ikke engang regn og vind kan hindre deg i å tilba- kelegge noen kilometer i løpeskoene, er du for alvor hekta. Med riktig påkledning kan faktisk også en løpetur i dårlig vær bli en flott opplevelse der du får varmen i kroppen og føler deg ekstra tøff fordi du faktisk klarte å komme deg ut døra.

Du liker treningsklær

Det er et klart tegn på løpeglede når treningstopper og tights tar like stor plass i skapet som vanlige klær. Kanskje du til og med har lyst til å ta på deg løpeklærne når du skal på jobb eller fest, siden du liker dem så godt?

Du kommenterer andre løpere

Stikker det litt i hjertet når du ser andre løpere på gata? Får du automatisk lyst til å gå av bussen og løpe etter dem? Blir du rett og slett litt sjalu når du hører andre snakke om at de har vært ute og løpt, såvetduat du er en ekte løpefrik.

Du utfordrer deg

Når de vanlige turene ikke lenger er nok, og du begynner å leke med tanken om å forlenge ruta med flere kilometer, er det et sikkert tegn på at du begynner å like å løpe. Da er det ikke bare noe du skal få unna, men noe du utforsker. Noe du har lyst til å fortsette med og bli bedre på.

Du bare gjør det

Når du ikke lenger må jobbe med deg deg selv for å komme deg av gårde, men gjør det som en selvfølge, vet du at du har fått løpingen under huden. Hvis du har en tendens til å diskutere det med deg selv for lenge, så husk at ingen noen gang har angret på en løpetur.