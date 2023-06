Sju spørsmål om løping og overvekt

Man kan si at tredemølla er mykere å lande på enn betong eller asfalt. I tillegg er den helt flat, så du unngår hull i veien, fortauskanter og skjeve fortausfliser, som kan gjøre at man tråkker over. Så på den måten er tredemølla mer skånsom.

Effekten på kretsløpet og musklene er også den samme. Men undersøkelser viser at det føles hardere mentalt å løpe på tredemølla enn utendørs. Det kan bety at du ikke kommer til å løpe like langt inne som du ville gjort ute, og det er selvfølgelig et minus.