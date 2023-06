Det ser ut til at de såkalte muskelcellekjernene som blir tilført muskelfibrene fra de omkringliggende satellittcellene, er avgjørende for muskelminnet. Her ser du hva som skjer:

Når du trener styrke: Etter hvert som musklene vokser, blir stadig flere muskelcellekjerner tilføyd muskelfibrene. De eksisterende cellekjernene får nemlig problemer med å levere nok materiale, fordi det området de skal dekke blir for stort etter hvert som muskelfiberen vokser. De nye cellekjernene blir rekruttert for å levere vekst, også kalt proteinsyntese, der det er behov for det.

Når du tar en treningspause: Muskelfibrene mister styrke og blir mindre. Du kan altså se i speilet at muskelmassen svinner inn. Men det du ikke kan se, er at cellekjernene forblir i vevet selv om musklene blir mindre. De fungerer nå som en slags hukommelse for hvor stor og sterk muskelen var tidligere.

Når du begynner å trene igjen: Ettersom cellekjernene er bevart i muskelfibrene fra tidligere trening, får musklene tilbake størrelsen og styrken raskere enn første gang du prøvde styrketrening.