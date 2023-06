Slik får du sterkere rumpe

… nødvendigvis den samme som for treningskameraten din. Mange sliter med å aktivere setemusklene, og det kan være krevende å finne akkurat de øvelsene som fungerer best på deg. Prøv å eksperimentere med varianter av knebøy og markløft. For eksempel opplever noen at rumensk markløft tar ekstra på setemusklene sammenlignet med vanlig markløft.

Rumensk markløft utføres fra stående stilling og ned, og man har bare minimal bøy i knærne.