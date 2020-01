Treneren: Kristin Birkelund

Personlig trener og instruktør. Jobber i Oslo og Bergen Ekstra fokus på gruppetrening, og er instruktør på I FORMs treningsreiser. Der kjører hun blant forskjellige styrketimer samt bootcamp-økter på stranda

Derfor er det favorittøvelsen

"Hofteløft (hip thrust) er en av mine favoritt- øvelser for baken, og faktisk for beina også. Den styrker både hoftene og sittemuskulaturen, og reduserer risikoen for skader i korsrygg, knær og lyske. Hvis du sitter mye stille, blir baken fort inaktiv og hofteleddene blir stive. Hofteløft er en av de beste øvelsene for å aktivere setemusklene".