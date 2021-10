Superøvelser: Tren to kroppsdeler samtidig

Hvorfor nøye seg med å styrke bare én kroppsdel når du kan styrke flere samtidig? Her er seks geniale øvelser som effektivt forkorter treningstiden ved å slå to fluer i en smekk. Gjør dem sammen eller hver for seg, så kan du glede deg til betydelig mer muskelmasse og synlige resultater i speilet.