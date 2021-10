Halv burpee med hoppende utfall

Burpee er selve kongeøvelsen når du skal kombinere styrketrening med skyhøy puls for å få bedre kondisjon. Du trener spesielt armene, baken og kjernemuskulaturen, men denne utgaven tar også godt i for- og bakside lår, og enda mer i baken når du legger til hoppende utfall. Det betyr at dette er en helkroppsøvelse der du får mye igjen for innsatsen