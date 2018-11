Derfor er kondisjonstrening viktig

Kondisjonstrening er viktig fordi du da forbrenner mange kalorier og forbedrer formen.

Slik bør du trene kondisjon

Kondisjonstrening kan grovt sett deles i to kategorier: kontinuerlig trening der du jobber med en konstant intensitet og ofte holder på i lenger tid, samt intervalløkter der du presser deg maksimalt i korte sekvenser som gjentas et bestemt antall ganger.

To av tre kondisjonsøkter i dette programmet består av intervaller, som er en kjempeeffektiv treningsmetode som vanligvis gir svært gode resultater på kort tid. I tillegg er intervalltrening tidsbesparende. Ettersom de aller fleste av oss har en temmelig presset hverdag, er det genialt med trening som gir like stort utbytte på halve tiden.

Samtidig er intervaller mer stressende for kroppen og derfor krever de lengre restitusjon. Det er grunnen til at vi har lagt inn en ganske rolig tur i helgene der du med fordel kan ta med mannen din, en venninne eller et barn på tur.

Kondisjonstreningen består av tre økter som er fordelt på tre av ukas dager: