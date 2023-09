Lag et kort program som du gjennomfører. Det er oppskriften på en god treningsvane for Jeanette og Line, venninner siden studietiden, som har forpliktet seg til å gjøre styrke- og pulsøvelser i sju minutter hver dag. Nå er de i gang med det fjerde året. Trena alene eller sammen med en annen? Jeanette er ikke i tvil: Hun kunne ikke tenke seg å unnvære makkeren sin. Les om alle fordelene ved å ha en venninne som holder deg gående, og få Jeanettes beste tips.

Jeanette (41), trener styrke (hver for seg) med venninnen Line Hvor kjenner du makkeren din fra?

– Line og jeg studerte sammen for 20 år siden, og hun er fremdeles en veldig nær venninne. Hvordan ble hun makkeren din?

– Under koronanedstengningen hadde hun begynt å trene med en app som heter «7 minute workout». Hun sa at det ville ha vært kult om jeg ble med på det, slik at vi kunne motivere hverandre. Dermed begynte vi å trene hver for oss hjemme.

Hva gjør dere?

– Styrkeprogrammer som varer i sju minutter, der man kan velge mellom for eksempel rumpe, mage, overkropp og så videre. Vi velger program selv, og etter hver fullførte treningsøkt sender vi et skjermbilde til den andre der står «workout completed». Fristen er streng: Bildet må alltid sendes før midnatt.

Hva skjer hvis dere ikke trener?

– Da skylder man den andre en fin middag på restaurant. Det er best av tre som gjelder. Det vil si at du kan glemme treningen én gang, men hvis det skjer igjen uten at den andre har hoppet over en økt, må du spandere en middag. Det har faktisk bare skjedd to ganger på tre år. Vi er begge skikkelige konkurransemennesker, og det er derfor vi har holdt på så lenge. Det er det som holder oss gående. Vi skal søren meg gå glipp av den middagen! Hva får du ut av treningen?

– Jeg kjenner forskjell på kroppen min. Vanligvis løper jeg eller går på spinning, så dette er et fint supplement. Bare det at jeg for eksempel kan gjøre flere armhevinger nå enn i begynnelsen – det gir meg kort sagt bedre grunnform.

Hvor mye betyr makkeren din?

– Jeg ville ikke ha få gjort øvelsene hvis vi ikke hadde denne utfordringen. Jeg ville nok ha prøvd, men hvis hun hadde droppet avtalen, ville jeg ha gjort det jeg også. Det er noe forpliktende i at det skjermbildet skal tikke inn hver kveld, selv om jeg har hodepine eller er syk. Jeg har trent foran scenen på Roskildefestivalen, og Line har holdt på på en parkeringsplass før en bryllupsfest. Det finnes ingen unnskyldninger! Det høres hardt ut?

– Nei, det er et positivt press. Jeg er evig takknemmlig for at Line fikk meg i gang. Jeg kan ikke forsvare for meg selv at jeg ikke rekker å trene i bare sju minutter om dagen. Etterpå kjenner jeg at det gjør godt for kroppen min, og kan si at jeg har trent styrke i dag.