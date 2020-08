Hva slags håndtak bør det være på en kettlebell?

Mange av de billige kettlebellsene er lagd av grovt støpejern, og kan derfor føles ru å holde på.

Vil du unngå hard hud i hendene, så sjekk at håndtaket på kettlebellen er avrundet og glatt, og behagelig å holde på. Det skal likevel ikke være for glatt slik at du mister grepet.

Pass også på at håndtaket ikke er for tynt, slik at du ikke "flår" deg selv.

Nettopp på grunn av håndtaket, bør du også tenke deg om før du handler kettlebells på nett. Det kan være vanskelig å teste på forhånd - og dyrt å returnere kettlebells som veier 20-30 kilo.