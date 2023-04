Må jeg være smidig for å trene yoga?

På ingen måte!

Alle kan trene yoga uansett hvor stiv du enn måtte føle deg den første gangen du prøver deg på en solhilsen. Økt smidighet er forresten bare én av mange fantastiske gevinster når du begynner å bøye og tøye og strekke kroppen på yogamatta. Du blir også sterkere og får bedre balanse, samtidig som yoga motvirker stress og styrker forbindelsen mellom kroppen og psyken, slik at du er mer til stede i nået.

TEST: Er du stresset?

Et godt nybegynnerråd er ikke å tenke altfor mye på hva du gjør, men bare la kroppen styre hva som føles naturlig og riktig. Akkurat som ved golf, går det ofte best når du bare følger med på bevegelsen. Og mens du øver på deg på lotusstillingen, så husk at som med så mange andre ting i livet, gjelder det å fortsette når du først har kommet inn på et godt spor.

Hvis du vil se forandringer på kroppen, er det viktig at du ikke gir deg, og eventuelt trener hjemme på stuegulvet. En gang i uka er nok, bare du gjennomfører. Du kan få masse inspirasjon til både enkeltøvelser og programmer i vårt helt nye yogaunivers. Du trenger ikke noe utstyr,

og det er noe for alle nivåer. Sjekk iform.nu/yoga.