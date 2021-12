Strikkene har et unikt design og kan brukes både alene eller med det medfølgende tilbehøret, så du får uante treningsmuligheter – til en god pris!

Treningsstrikker ble populære som aldri før under korona, og kanskje du allerede har noen hjemme. Men ikke noe slår vår nye strikkpakke når det handler om hvor mange MULIGHETER den gir og hvor EFFEKTIV den er.

Det åpner for et hav av forskjellige øvelser, som du ikke kan gjøre med vanlige strikker, og som gjør det lettere å trene HELE kroppen.

Strikkene er vanvittig effektive. Du kan gjøre små vipp, så det syrer til i musklene. Med ankelstroppene som følger med kan du gjøre øvelser for lår og bak, og de medfølgende håndtakene er geniale til trening av armer og kjerne. Strikkene kan brukes både som vanlige treningsstrikker eller du kan spenne dem fast i døren og bruke den som kabler, slik du kjenner fra stativene på treningssentrene og som er svært populære.

2. Et døranker

Sett ankeret lett fast i døren, så du har en naturlig motvekt til alle øvelsene du skal gjøre. Dørankeret kan monteres på få sekunder, og er lagd av et skånsomt materiale, slik at det ikke skader døren.

Det kan både monteres øverst, nederst og midt på døren, så du har et hav av øvelsesmuligheter.