Slik velger du riktig vintertights

Mange går for vintertightsen som er finest eller kommer fra favorittmerket, og så lar de funksjonaliteten komme i andre rekke. Det går kanskje fint med tights som brukes på treningssenteret, men vinterløping stiller krav til løpetightsen, og det må du ta hensyn til. Sett funksjonaliteten først og får for vintertightsen som er best og ikke flottest.

Husk å gå rundt i prøverommet når du prøver vintertights, slik at du merker om de glir ned rundt livet eller kryper opp ved anklene når du gir gass. Et par høye kneløft kan være lurt.

Noen vintertights fås - akkurat som vanlige løpetights - med kompresjonseffekt. Det vil si at de sitter ekstra stramt og angivelig skal bidra til å presse blodet vekk fra beina og tilbake mot hjertet. Dette skal fremme restitusjonen og motvirke ømhet og skader. Det er imidlertid ikke noe entydig svar på om det fungerer - noen løpere mener de er avhengig av denne effekten, mens andre ikke merker den store forskjellen. Prøv selv om det gir resultater for deg. Det kan i hvert fall ikke skade.