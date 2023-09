Hvordan gå raskt ned i vekt?

Det kan være både sunt og forsvarlig å gå raskt ned i vekt – opptil 1 kg per uke – så lenge du gjør det riktig. Her får du gode tips og 6 effektive slankestrategier å velge mellom.

Når du først har bestemt deg for å bli kvitt overflødige kilo, er det alltid ett spørsmål som dukker opp: Hvordan slanke seg raskt? Tanken på å bruke måneder eller til og med år på et langsiktig vekttap kan nemlig være kraftig demotiverende. Derfor kan løsningen være å gå raskt ned i vekt, og det kan også være en effektiv metode for å kickstarte et varig vekttap. I hvert fall for noen.

Men hvordan går man raskt ned i vekt? Det handler om å innta færre kalorier enn du forbrenner. Hvis du ønsker å gå ned ½–1 kilo per uke, bør du satse på et kaloriunderskudd på mellom 500 og 1000 kalorier per dag, og det finnes mange måter å gjøre det på. Her ser vi nærmere på seks velprøvde strategier som kan hjelpe deg å gå raskt ned i vekt: Kaloriberegnet matplan

Periodisk faste

Ketodiett

I FORMs tarmkur

Pulverkur

Bootcamp (kosthold og trening)

Du får også gode råd å ty til underveis, uansett hvilken strategi du velger, og tips om hvordan du holder vekten når målet er nådd.

Er det sunt å gå ned raskt ned i vekt – og virker det? Er det ikke usunt å gå raskt ned i vekt? Eller er det lett for at man legger nedgangen – og litt til – på seg igjen når slankekuren er over? Det korte svaret er: Ikke nødvendigvis. Du kan gå raskt ned i vekt (rundt ⅔ kilo eller mer per uke) på en sunn og forsvarlig måte – hvis du gjør det riktig. Forskning tyder ikke på at personer som går raskt ned i vekt har lettere for å gå opp igjen etterpå, enn de som bruker mer tid på vektreduksjonen. Les mer:

Virker et raskt vekttap? Fordeler og ulemper

1 Gode råd hvis du vil raskt ned i vekt

Ønsker du å gå raskt ned i vekt, er det viktig at du ikke bare kaster deg ut i det, men bruker litt tid på å tenke gjennom prosessen. Velg en slankestrategi som passer deg og hverdag din – og vær forberedt på å takle utfordringer underveis. Her er en håndfull dos og don’ts som du kan bruke – uansett hvilken slankemetode du velger.

Hvordan gå raskt ned i vekt? Få i deg minst 1200–1300 kcal. Det er grenser for hvor lite mat kroppen kan klare seg med. Som en tommelfingerregel bør du ikke innta mindre enn 1200 kcal per dag (som et gjennomsnitt for uken, hvis du for eksempel faster periodisk, er det greit å spise mindre på fastedagene). Velg sunne råvarer. Jo færre kalorier du spiser, desto sunnere bør de være. Bruk derfor kaloribudsjettet på grønnsaker, frukt, sunt fett og gode proteiner. Bruk trening til å øke forbrenningen.. Mens det er grenser for hvor lite du kan spise, er det (nesten) ingen grenser for hvor mange kalorier du kan trene bort. Gåturer, lett løping og styrketrening er gode valg. Prioriter styrketrening. Det reduserer risikoen for å miste muskelmasse i løpet av slankeprosessen og gjøre det lettere å holde vekten etterpå. Sett deg delmål i prosessen og unn deg gjerne små belønninger for å holde det gående. Det kan være en tur i teateret, nye klær, massasje eller noe annet du setter pris på. Før dagbok over egen innsats. Skriv ned hva og hvor mye du har spist og trent. Det gjør det lettere å holde fokus og gir deg et varsel hvis du er i ferd med å falle av lasset. Tren deg på å komme raskt tilbake når det ikke går så bra. Husk at ett usunt måltid bare utgjør 3–4 prosent av alle måltidene du spiser i løpet av en uke. Du kan fortsatt lykkes med 95 prosent hvis du bare kommer i gang igjen.

UNNGÅ DETTE – hvis du vil raskt ned i vekt Daglige veiinger. Unngå å veie deg i tide og utide. Selv ved et raskt vekttap er den daglige nedgangen så liten at det lett kan overskygges av naturlige svingninger. Et glass vann kan for eksempel veie like mye som flere dagers vekttap. Beinhard kondisjonstrening. Blodsukkernivået er normalt ganske følsomt når kaloriinntaket er lavt, og det øker risikoen for en ubehagelig krasj. Unngå for eksempel hard spinning, tempoløping eller de mest intense gruppetreningsøktene. Lett tilgjengelige fristelser. Ikke sett viljestyrken på unødvendig prøvelser – det er lettere hvis du ikke har noe som frister i huset. Netflix til langt på kveld (eller natt ...). Ikke sitt oppe for lenge. En god natts søvn er et av de viktigste verktøyene for å undertrykke suget etter usunne snacks. Hemmelighetskremmerier. Ikke gjør vektreduksjonen til et hemmelig soloprosjekt. Selv om det handler om deg og vekten din, vil det være uvurderlig støtte i å ha en venn, kjæreste, ektefelle eller trener som er på din side.

2 Velg en strategi som passer deg

Det finnes mange måter å gå raskt ned i vekt på. Den enkleste er å spise mindre og bevege seg mer, men hvis du ikke ønsker å gjøre all planleggingen selv, viser vi her noen strategier som alle er forsvarlige. Velg DIN personlige strategi for å gå ned i vekt Alle strategiene vi beskriver her, kan brukes i kortere eller lengre perioder. Valg av strategi bør først og fremst handle om hvordan du tror du vil trives med den. En diett som lover en hel kilo vektreduksjon i uken, er ikke mye verdt hvis du ikke klarer å følge den. Noen hater å sulte og faste, andre liker ikke å ikke knaske i seg en masse grønnsaker, telle kalorier eller følge en plan slavisk. Det er også dem som liker det enkle ved en pulverkur og andre som synes det er forferdelig å gå uten skikkelig mat. Det beste du kan gjøre er å finne det som passer hverdagen og personligheten din, og så teste de strategiene som virker mest realistiske.

Vær oppmerksom på ... ... å ikke starte på dietter som lover urealistisk vekttap – særlig hvis du planlegger å slanke deg over lang tid. Jo lenger du planlegger å være på diett, desto viktigere er det at du får i deg nok næringsstoffer. Dette diskvalifiserer i utgangspunktet næringsfattige strategier som ensidige suppekurer eller vannfaste, der du risikerer å skylle nødvendige næringsstoffer ut av kroppen. Vær kritisk når du velger diett. Husk at hvis en diett høres helt sprø ut eller for god til å være sann, så er den sannsynligvis det.

3 Gå raskt ned med – kaloriberegnet matplan

Med en matplan eller kaloritelling vet du nøyaktig hvor mange kalorier du får i deg, og det anbefales av mange vitenskapelige organisasjoner som arbeider med vekttap.

Hva er en matplan? Med en matplan må du spise et visst antall kalorier per dag. Hvis du vil gå raskt ned i vekt, bør du ligge på 750 til 1000 kcal under det du trenger for å opprettholde din nåværende vekt.

Beregn kaloribehovet med I FORMs kalorikalkulator Du kan planlegge vektnedgangen ved å telle kaloriene du spiser. Men hvis du følger en god matplan, er det ikke nødvendig å telle kalorier, og du kan være trygg på at maten og kaloriene er både sunne og mettende. En matplan forteller deg enten nøyaktig hva du skal spise i løpet av dagen, eller de gir deg en rekke alternativer som passer kaloribehovet ditt. Hvor raskt går man ned i vekt med en matplan? Det avhenger av hvilken du velger og hva som er ditt daglige kaloribehov. Det fine med en matplan er at du kan velge en som gir omtrent det vekttapet du er ute etter. Hvis du ønsker å gå ned 1 kilo i uken, velger du en plan som ligger omtrent 1000 kalorier under dagsbehovet. Vær imidlertid oppmerksom på at du ikke bør gå under 1200–1300 kalorier per dag. Har du i dag behov for 2000 kalorier, kan det være lurt å øke treningsmengden hvis du ønsker å gå ned 1 kilo i uken – eller redusere ambisjonsnivået en tanke. ☞ Se I FORMs matplaner til vekttap – fra 1300 til 1800 kcal

👍 Fordeler ved en matplan Trygt vekttap

Du slipper å telle kalorier

Du er garantert sunn mat

Du får sunne matvaner 👎 Ulemper ved en matplan Kan bli litt ensformig

Kan være vanskelig å kombinere med et sosialt liv

4 Gå raskt ned med – periodiske faste

Populær metode (også kjent som periodisk faste) der studier har vist svært gode resultater. Hvor godt du lykkes med periodisk faste, avhenger imidlertid i stor grad av hvordan du spiser utenom fasteperiodene. Fordi fasteperiodene er korte, går det ikke ut over helsen, tvert imot tyder studier på at korte fasteperioder kan ha en betennelsesdempende og gunstig virkning på reguleringen av blodsukkeret.

Hva er periodisk faste? Periodisk faste (intermittent fasting) omfatter flere ulike slankemetoder som har det til felles at du faster eller spiser svært lite i korte perioder. Resten av tiden spiser du normalt, altså som om du verken skal ned eller opp i vekt. De mest kjente formene for periodisk faste er: 5:2-dietten: 2 dager i uken spiser du bare 2 måltider à 250 kcal (300 kcal for menn). 5 dager i uken spiser du som vanlig.

2 dager i uken spiser du bare 2 måltider à 250 kcal (300 kcal for menn). 5 dager i uken spiser du som vanlig. 16:8-dietten: Også kjent som 8-timers dietten. I løpet av hvert døgn faster du i 16 timer sammenhengende, for eksempel fra kl. 16.00 til kl. 08.00. De øvrige 8 timene spiser du som vanlig.

Også kjent som 8-timers dietten. I løpet av hvert døgn faster du i 16 timer sammenhengende, for eksempel fra kl. 16.00 til kl. 08.00. De øvrige 8 timene spiser du som vanlig. 24-timers faste: Her faster du helt i 24 timer, fra 1 dag i uken til annenhver dag. De øvrige dagene spiser du som vanlig. Hvor raskt går man ned i vekt med periodisk faste? Teoretisk sett vil 5:2-dietten gi et vekttap på ca. ½ kilo per uke, 24-timers faste 2 dager i uken litt mer, 24-timers faste annenhver dag over 1 kilo og 16:8-dietten gir et vekttap på ca. ⅔ kilo per uke. Dette avhenger av vekten du starter med, hvor mye du trener og mye av hvordan du spiser utenom fasteperiodene. Noen opplever at de vil spise ekstra sunt og magert utenom fasteperiodene og går derfor ekstra ned i vekt. Andre reagerer med å spise ekstra mye og går mindre ned i vekt – eller de går ikke ned i det hele tatt. ☞ Les mer om periodisk faste Prøv 5:2-dietten

Prøv 16:8-dietten

Prøv 24-timersfaste

👍 Fordeler med periodisk faste Enkelt og praktisk

God sjanse for vekttap

Lett å tilpasse et sosialt liv

Du er bare ”på diett” noen få dager i uken (gjelder 5:2- og 24-timers dietter). 👎 Ulemper med periodisk faste Kan oppleve sult på fastedagene

Det kan være mentalt krevende å gå uten mat i perioder

Noen kan synes det er vanskelig å ikke spise ekstra utenom fastedagene

5 Gå raskt ned med – ketodietten

Ketodietten er veldig populær, og mange har brukt den med hell. Du har imidlertid ingen garanti for vekttap, selv om sannsynligheten er stor. Forskning viser at mens noen opplever tidlig metthetsfølelse og automatisk spiser så lite at de går ned i vekt, beholder andre appetitten og spiser så mye at de ikke går ned i vekt. Hovedpoenget er at alle kostholdsstrategier som endrer inntaket av enten karbohydrater eller fett i studier, har vist seg å hjelpe folk med å gå ned i vekt.

Hva er en ketodiett? Ketodietten innebærer at du kutter så mye karbohydrater fra kostholdet at du går inn i det som kalles ketose. Det er en tilstand der kroppen begynner å bruke fett som drivstoff i stedet for karbohydrater. På ketodietten er det maksimalt tillatt med 50 g karbohydrater per dag (og de kan maksimalt utgjøre 5–10 prosent av det daglige kaloriinntaket – sammenlignet med rundt 55 prosent i et normalt kosthold). Du må kutte ut brød, havregryn, frokostblandinger, ris, pasta, søtsaker, iskrem, kake, søte drikker, samt poteter og stivelsesrike grønnsaker. Hvor raskt går du ned i vekt på ketodietten? Hvis du følger en sunn ketodiett med mye sunt fett, fisk, magert kjøtt og mye grønnsaker med lavt karbohydratinnhold, kan du sannsynligvis gå ned ½ til 1 kilo i uka. Men alt avhenger av hvor mye du spiser. Noen opplever at de får mindre matlyst på ketodietten, og de fleste vil automatisk spise langt færre kalorier når de kutter ut karbohydratene. Hvis du derimot erstatter karbohydratene med masse fløtesaus, bacon og biff med fettkant, går du nok ikke mye ned i vekt. Og du blir i hvert fall ikke sunnere. ☞ Les mer om ketodietten

👍 Fordeler med ketodietten God mulighet for vekttap hvis du følger en sunn diett

Mindre appetitt (for noen)

Mer energi (for noen) 👎 Ulemper med ketodietten Kan være vanskelig å lage mat med lite karbohydrater

Noen opplever kortvarig ”ketoinfluensa” (trøtthet og hodepine)

Dårlig ånde (kan lukte som aceton) i perioder

Ingen garanti for vekttap

6 Gå raskt ned med – I FORMs tarmkur

Forskningen på tarmbakterier er i rivende utvikling, og alt tyder på at en sunn tarmflora er avgjørende for både helse og vekt. I FORMs tarmkur er utviklet for å pleie tarmbakteriene, slik at de trives og hjelper deg med å gå ned i vekt.

Hva er I FORMs tarmkur? Tarmkuren inneholder en kaloriberegnet matplan som sikrer vekttap, hvis du følger den til punkt og prikke. Planen inneholder tre hovedmåltider samt en liten ettermiddags- og kveldssnack. Kostholdet inneholder rikelig med grønnsaker, fiber og sunne proteiner. Tarmkuren er bra for de sunne tarmbakteriene. Hvor raskt går man ned i vekt på tarmkuren? Er du overvektig, kan du gå ned rundt 1 kilo per uke ved å følge matplanen. Du vil trolig også gå ned i vekt ved bare å følge de tarmvennlige prinsippene, fordi du kutter ut mange usunne og kaloririke matvarer. ☞ Se I FORMs tarmkur

👍 Fordeler med I FORMs tarmkur Sikkert vekttap

Sunnere tarmflora

Sunne spisevaner

Bedre fordøyelse og immunforsvar 👎 Ulemper ved tarmkuren Kan være vanskelig å si nei til brød, pasta, søtsaker, kaker, alkohol og brus

Kan være oppblåst i begynnelsen

7 Gå raskt ned med – pulverkur

Klassikeren fremfor alle, og en som ofte benyttes i forskningssammenheng. Vitenskapelige studier viser at pulverkurer både er effektive og helsemessig forsvarlige.

Hva er en pulverkur? Du spiser ikke vanlig mat når du er på pulverkur. I stedet får du dagens kalorier i flytende form i en blanding som inneholder de nødvendige vitaminene, mineralene og de andre næringsstoffer kroppen trenger. Du kan få pulver med ulike smaker. De blander du med vann for å lage en shake, suppe eller grøt. Nupo er et eksempel på en populær pulverkur. Hvor raskt går man ned i vekt på en pulverkur? Det kommer an på hvor strengt du følger den og hvilket kaloribehov du har. Med en pulverdiett som er designet for å erstatte alle dagens måltider, kan du spise så lite som 700–800 kalorier per dag, noe som for de fleste kvinner betyr et kaloriunderskudd på 1300–1600 kalorier per dag. I teorien tilsvarer dette et vekttap på 1,3–1,6 kilo per uke.

Regn ut selv: Hvor mange kalorier trenger du? ☞ Les mer om pulverkurer

👍 Fordeler med pulverkur Effektivt og raskt vekttap

Tilfører kroppen de nødvendige næringsstoffene til tross for lavt kaloriinnhold

Enkelt og tidsbesparende 👎 Ulemper med pulverkur Svært ensformig kosthold

Vanskelig å være sosial rundt måltidene

Du får ikke innarbeidet nye og sunne matvaner i løpet av dietten

Svært lite (eller ingen) energi til å trene

8 Gå raskt ned med – bootcamp (kosthold og trening)

Det skal mye til for å gå ned i vekt bare ved å trene – særlig hvis du ønsker at det skal gå raskt. Veier du for eksempel 70 kilo, må du løpe i ca. 10 timer for å forbrenne kalorier tilsvarende én kilo fett. Samtidig opplever mange at appetitten øker når de begynner å trene, slik at de spiser mer enn vanlig, og dermed mister de noe av ”kalorigevinsten” treningen gir. Trening er en supersunn måte å bli slankere på, men for å gå fort ned i vekt er du nødt til å kombinere trening med et sunt og magert kosthold. Gjør du det, har du imidlertid valgt en særdeles sunn og trygg metode å gå ned i vekt på.

👍 Fordeler med slanke-bootcamp Stor sjanse for å lykkes med vekttapet

Du opprettholder (eller øker) muskelmassen

Du utvikler sunne treningsvaner

Du får sunne matvaner 👎 Ulemper med slanke-bootcamp Tidkrevende (hvis du ikke trener allerede)

Krevende å jobbe med både trening og matvaner

9 Gode råd: Hold vekten etterpå

Dietten er på ingen måte over når du har nådd drømmevekten. Snarere tvert imot – det er nå det vanskelige delen begynner! Når du er i slankemodus, er det ganske enkelt å omgi seg med all verdens fristelser. Da vet du nemlig at du skal si ”nei takk”. Men når du først har nådd målet, må du øve deg på å leve utenfor slankekurens faste rammer og ikke falle tilbake til gamle vaner. Det er ikke alltid like lett. Her får du noen tips som kan hjelpe deg på veien!