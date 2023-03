Mange tenker automatisk kondisjons- eller utholdenhetstrening som løping, sykling, svømming osv. når de vil slanke seg. Og selv om dette er effektive treningsformer, er faktisk styrketrening blant de viktigste komponentene for å gå ned i vekt.

Er du på slankekur, tærer nemlig kroppen ikke bare på fettlagrene, men også på muskelmassen. Lav muskelmasse er generelt dårlig nytt for slankingen, fordi den gjør deg slappere og reduserer energiforbruket. Styrketrening er den beste metoden for å sikre at du mister fett fremfor muskler.