Artrose og leddgikt – slik reagerer kroppen

Hvorfor får man gikt?

For å forstå hvorfor artrose oppstår, er det viktig å se på hvorfor bein begynner å gnisse mot bein. Skjelettet har nemlig tatt høyde for problemet ved å utstyre deg med brusk.

Brusk er det som holder skjelettet sammen på en smertefri måte. Det er en glatt og elastisk vevstype som finnes i enden av knoklene, der brusken sørger for at knoklene kan møtes inne i leddene uten at det gjør vondt.

For å gå tilbake til bildet av sykkelkjedet: Så lenge kjedet er smurt og kransen fri for rust, fungerer alt som smurt. Dessuten fungerer brusken også som støtputer for skjelettet, slik at det for eksempel ikke gjør vondt når du løper.

Men selv om brusken på mange måter er helt genial, har den den ulempen at kroppen ikke produserer mer av den etter puberteten.

Hvis det oppstår skader i brusken, kan kroppen danne såkalt bruskbindevev, men det er ikke helt det samme og ikke like bra.